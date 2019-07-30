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برلمان

حمادة بكر: برنامج مؤتمر الشباب يعكس رؤية الرئيس في رعاية الفقراء

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:08 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أكد حمادة بكر سكرتير الهيئة الوفدية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية وهو يعمل على تمكين الشباب والسماع لهم من خلال المؤتمرات المتتالية التي يرعاها ويهدف من خلالها إلى سماع رؤية الشباب وتدريبهم على القيادة.

وأضاف "بكر" فى بيان صحفى له أن المؤتمرات التي يتم تنظيمها يشارك فيها مختلف الشباب سواء المستقلين أو الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

وأشار سكرتير الهيئة الوفدية إلى أن المؤتمر الوطني السابع للشباب المقام في العاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء تحت رعاية الرئيس دليل على إصراره على إشراك الشباب في القضايا الوطنية ما يعد قمة الديمقراطية.

ولفت " بكر" إلى أن إحدى فعاليات المؤتمر تتضمن انطلاق مبادرة "حياه كريمه" التي يتبناها ويرعاها رئيس الجمهورية ما يعكس رؤية القيادة السياسية في القضاء على الفقر وتطبيق العدالة الاجتماعية ورصد موازنة لبرنامج تكافل وكرامه وهو معاش شهري للمستحقين من أصحاب الدخول الضعيفة ولم يشترط وفاة الزوج أو طلاق الزوجة للاستحقاق بل وضعت معايير لصرفه للأسر الفقيرة بل ولرب الأسرة غير المقتدر وله أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

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