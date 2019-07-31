ماركوس يورنتي: أتلتيكو مدريد لن يتأثر برحيل نجومه الكبار

ادعى ماركوس يورنتي، المنتقل حديثا من ريال مدريد إلى جاره أتلتيكو، عدم تأثر الروخي بلانكوس برحيل عدد كبير من نجومه.





وقال ماركوس يورنتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "على الرغم من رحيل العديد من اللاعبين المهمين، إلا أن القادمين الجدد لديهم ما يلزم لقيادة مشروع الفريق".





وعلى الرغم من ذلك، لم يفصح لاعب الريال السابق عن أهداف أتلتيكو في الموسم المقبل، مؤكدًا أن عقلية مدربه سيميوني هي الفوز بمباراة تلو الأخرى.





وأضاف ماركوس يورنتي: "غادر لاعبون عظماء، لكن الفريق ضم أيضًا لاعبين مميزين وصلوا بنفس الحماس والطموح".





وأوضح ماركوس يورنتي: "هدفنا هو التنافس في كل بطولة، والظهور بأفضل مستوى ممكن، والوصول لأبعد نقطة".





وتحدث ماركوس يورنتي عن فوز أتلتيكو العريض على ريال مدريد بنتيجة 7-3، وعن طرده في مباراة جوادالاخارا، وقال: "بالطبع، سعداء بالفوز، لأن ريال مدريد نادٍ رائع".





واستطرد ماركوس يورنتي: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ندرك أنها ليست مباراة في الليجا أو دوري أبطال أوروبا، لكنها مباراة ما قبل الموسم".





وأردف ماركوس يورنتي: "أنا في أتلتيكو.. سعيد جدا بالفريق وزملائي".



