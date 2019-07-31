زيادة كبيرة في أسعار البيض.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-7-2019

استقرت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء الموافق 31 -7- 2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 24 جنيهًا.



وسجلت أسعار الفراخ الساسو 34 جنيها، فيما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض وتراوح بين 5 - 5.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4 - 4.25 جنيه.



وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض عند 36 بدلا من 34 جنيها.



وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 36 جنيها بدلا من 34 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 41 و41.5 جنيها.