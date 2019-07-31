ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة كبيرة في أسعار البيض.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 31-7-2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:47 ص
أسعار البيض
أسعار البيض
جمال صلاح الدين
استقرت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء الموافق 31 -7- 2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 24 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفراخ الساسو 34 جنيها، فيما ارتفع سعر الكتكوت الأبيض وتراوح بين 5 - 5.25 جنيه، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 4 - 4.25 جنيه.

وسجلت أسعار الأمهات البيضاء 20 جنيهًا، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض عند 36 بدلا من 34 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 36 جنيها بدلا من 34 جنيها، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 41 و41.5 جنيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفراخ البيضاء بـ 25 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2019

أسعار الفراخ وكرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي.. تفاصيل

كرتونة البيض بـ 27 جنيها.. وارتفاع أسعار الدواجن الخميس 11-7-2019

الفراخ البيضة بـ 26 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 12-7-2019

الفراخ البيضاء بـ 27 جنيها.. ارتفاع أسعار بورصة الدواجن الأحد 14 -7-2019

يبدأ من 85 قرشا.. تعرف على سعر البيض البلدي والأحمر والأبيض

ترشيحاتنا

احم نفسك من الأمراض.. 6 طرق لـ تنظيف الجسم من السموم

بـ فستان فضي لامع.. إطلالة وزيرة الاستثمار أثناء حضورها حفل خطوبة

لدواع أمنية.. القضاء السوداني يؤجل محاكمة البشير

قفلت الخط في وشهم.. صاحب عربية الحواديت: هذه كواليس تكريمي في مؤتمر الشباب.. فيديو

العروسة عذراء والزوج مريض نفسى.. الخوف من الفضيحة والعجز الجنسى وراء جريمة يوم الصباحية بـ المنوفية.. فيديو وصور

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها