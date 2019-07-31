محافظ الجيزة يكرم الدفعة الأولى من قادة المستقبل للعمل المحلي.. صور

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدفعة الاولى من قادة المستقبل بالمحافظة والذين اجتازو الدورات التدريبية التى نظمتها وزارة التنمية المحلية لعدد من العاملين بالمحافظات حيث حملت الدورات عنوانًا " نحو بيئة معرفيه ومستقبل أفضل فى المحليات " فى اطار خطة الدولة لرفع قدرات العاملين بها لتطوير منظومة العمل فى المحليات.





وأكد المحافظ، خلال التكريم، أن المحافظة تسعى نحو دعم القدرات وتدريب العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن للاستعانة بهم في رفع كفاءة العمل في عدد من القطاعات التي تعاني من نقص الخبرات والعمالة المدربة.





وأشاد المحافظ بإجتياز المكرمين للدورات التدريبية لقادة المستقبل مؤكدًا على دعمة الكامل لثقل مهاراتهم وقدراتهم العملية لما له من أهمية فى رفع كفاءة منظومة العمل .





وأكد أن التكريم جاء تحفيزا من المحافظة لهم على حرصهم فى تلقى الدورات التدريبية لتطوير أدائهم فى العمل.





وأشار إلي أن المحافظة تتعاون مع وزارة التنمية المحليه فى تنفيذ خطط تطوير القدرات الوظيفيه للعاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة وذلك ضمن الخطط التى تنفذها الوزارة فى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية على مستوى المحافظات.



