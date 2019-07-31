متلبسين بأكثر من 30 كيلو حشيش.. ضبط عناصر تشكيل عصابي في السويس

نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربة أمنية جديدة ضد العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة.



تمكنت قوة تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط (خمسة أشخاص) حال إسقلالهم سيارة "ملاكى" بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم (317) طربة من مخدر الحشيش وزنت (31,700 كيلو جرام)، و (5) هواتف محمولة.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه عنصر إجرامى "سبق ضبطه فى قضية "مخدرات".



واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.