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السيسي يمازح وزير الاتصالات: عايزين نفهم الناس اللي بنعمله.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيرين عادل
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا: "يا دكتور عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلمهم كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله، وذلك عندما استهل وزير الإتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة". 

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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