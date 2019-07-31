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السيسي: عقل الدولة المصرية محفوظ تحت الأرض بعمق 14 مترا.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:13 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عمرو ممدوح
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد "عقل جديد للدولة المصرية" في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات، مشيرا إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري.

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية: "لما قلنا هنتهم بثلاث قطاعات هم التعليم والصحة، والإصلاح الإداري، انتوا هتشوفوا الإجراءات اللي بتاخدها الدولة عامل إزاي".

وتابع الرئيس السيسي: "نعمل منذ عامين لاختيار ما يقرب من 50 ألف شخص لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك لتقديم أداء مرضي لآملنا وتطلعات شعبنا، مشيرا إلى أن كل البيانات ستكون تحت الأرض بعمق 14 مترا، وسيكون في هذه البيانات "عقل الدولة المصرية".

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهاز الإداري للدولة، عندما يتجه إلى العاصمة الإدارية، فينتظرهم 50 ألف حاسب آلي، وتفعيل التواصل بين كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في هذه المنظومة في منتصف العام القادم.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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