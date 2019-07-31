736 جنيها شهريا حاجز خط الفقر للفرد في مصر.. تفاصيل

يمثل الفقر عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ويشكل الفقر والحرمان خطرا على السلام والاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني حيث يولد الفقر بيئة خطبة تنمو بها أشكال مختلفة من الإنحراف والتطرف والمعارضة الجامحة التي قد تستهدف الدولة، لذا تم تبني سياسة دولية لاستصال الفقر والقضاء على الفقر المدقع وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أتفقت عليها جميع الدول.



وفي هذا الإطار أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يحث حول مؤشرات الدخل والإنفاق للكشف عن معدلات الفقر، والذي حصل "صــدى البلد" على التقرير المفصل الخاص بمؤشرات الدخل والإنفاق، ويعرف الفقر المادي بأنه عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد/للأسرة، والاحتياجات الأساسية تتمثل في الطعام المسكن والملابس وخدامت التعليم والصحة والمواصلات.



وقبل سرد معدلات الفقر وتوزيعها جب التوية على تعريف خط الفقر القومي وهو تكلفة الحصول على السلع والخدمات الأساسية للفرد والأسرة.



وقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ببناء خط فقر خاص لكل أسرة وفقا لتركيبها والعمري والنوعي ومكان إقامتها، ومتوسط خط الفقر الذ تم تحديده بـ 736 جنيه للفرد في الشهر، الأسر المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1667 جنيه في الشهر حتي تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، وأسر المكونة من فردين بالغين وطفلين 2691 جنيه في الشهر، وأسرة المكونة فردين وثلاث أطفال تحتاج إلى 3226 جنيه في الشهر.



- أين يوجد الفقراء؟

لايزال 52% من سكان ريف الوجه لقبلي عام 17/2018 لا يستطيعون الوفاء بإحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء ، ولا يزال ثلثي الفقراء يسكونون في الريف، ويسكن 40.3% من إجمالي الفقراء في ريف الوجه القبلي بينما يعيش بع 25.2 فقط من السكان، و 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد عام 17/2018 من الفقراء مقابل 5.6% في عام 2015، بينما تزيد تلك النسبة إلى 49.3 للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد في عام 17/2018 مقابل 74.9% عام 2015.



-من هم الفقراء في مصر؟

بلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2 % مقابل 11.8% لمن حصل على شهادة جامعية في نفس العام، التعليم المنخفض هو أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر في مصر حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم .



- توزيع الفقراء وغير الفقراء المشتغلين وفقا لقطاع العمل



43.1% من العاملين خاص"خارج المنشآت"من الفقراء في عام 17/2018 مقابل 42.2% عام 2015.

وبلغت نسبة الفقراء 19% بين العاملين في القطاع الحكومي/ هام وأعمال عام 2017/2018 مقابل 12.8% عام 2015 .



- توزيع الفقراء وغير الفقراء المستغلين وفقا لمدى الاستقرار في العمل



هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار في العمل وحالة الفقر ، 37.6% من الفقراء المشتغلين يعملون عمل غير دائم، بينما تقل تلك النسبة إلى 20.6% من غير الفقراء علم 17/2018، 80.5% من غير الفقراء المشتغلين يعملون عمل دائم عام 2015 بينما تنخفض النسبة إلى 62.4% من بين الفقراء عام 17/2018.



- نسبة الفقر وفقا للمحافظات عام 17/2018



احتلت أسيوط أعلي نسبة في عدد الفقراء والتي بلغت 66.7% ، يليها سوهاج 59.6% والأقصر 55.3% ، المنيا 54.7%، محافظات الحدود 51.5%، البحيرة 47.7%، أسوان 46.2%، قنا 41.2%، بني سويف 34.4%، الجيزة 32.5%، الإسماعلية 32.4%، القاهرة 31.1%، الفيوم 26.4%، المنوفية 26%، الإسكندرية 21.8%، القليوبية 20.1%، السويس 20%، كفر الشيخ 17.3%، الدقهلية 15.2%، دمياط 14.6%، الغربية 9.4%، بورسعيد 7.6%.

