زوجة راغب علامة في أحدث جلسة تصوير على البحر

سافرت جيهان علامة زوجة المطرب راغب علامة إلي إيطاليا، لقضاء إجازتها الصيفية حيث نشرت صورا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت جيهان خلال الصور بإطلالة صيفية أنيقة وهي تجلس بأحد "الكافيهات" المطلة على البحر.



ويستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي يوم 8 أغسطس المقبل.



يذكر أن آخر أعمال راغب علامة كانت أغنيته "ردلي كلماتي"، من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد.