دعاء فاروق تهاجم تشبيه النساء بالسيارات: «العلاقات مش سوق عربيات»

أعربت الإعلامية دعاء فاروق عن رفضها لتشبيه بعض الرجال للنساء بالسيارات، منتقدة استخدام هذا الأسلوب عند الحديث عن العلاقات العاطفية والزواج والانفصال، ومؤكدة استياءها من تكرار مثل هذه التشبيهات.



وقالت دعاء فاروق عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «إيه قلة الأدب وقلة القيمة اللي الواحد كل شوية يسمعها.. حاجة تحرق الدم. إيه موضوع تشبيه الستات بالعربيات؟ كل ما واحد يطلق واحدة يطلع يتكلم على عربيات ويرمي على الست المحترمة اللي كان متجوزها واللي هيتجوزها.. عيب كده، اعرفوا انتقوا ألفاظكم، إنتو المفروض ناس لابسين بدل ومتعلمين».

وأضافت الإعلامية أن تشبيه النساء بالسيارات أثار استياءها، مطالبة بضرورة مراعاة اختيار الألفاظ عند الحديث عن العلاقات السابقة والحالية، وعدم توجيه عبارات قد تحمل إساءة للمرأة

وجاء تعليق دعاء فاروق بعد حالة الجدل التي أثارتها تصريحات الفنان أحمد العوضي خلال ظهوره في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، والتي تحدث خلالها عن السيارات وربط البعض بين حديثه وعلاقاته العاطفية.





