السيسي: لن تنتظر الدولة أكثر لتوفير حياة كريمة للمواطن.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم إعادة إعمار 277 قرية بمبلغ وصل إلى 13 مليار جنيها ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الأول لـ "مبادرة حياة كريمة " في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء ، أنه طلب من المبادرة أن يكون هناك قرية متكاملة ، إلى جانب إعطاء أهلها فرص عمل و ليس فقط رفع كفاء للقرية، قائلا: إنه ليست الفكرة إنه يساعد المواطن ويسيبه، و لكن يجب إعطاء فرصة عمل له طبقا لطبيعة كل قرية.



وتابع الرئيس السيسي، أن هناك في مصر 4500 قرية وأكثر من 28 ألف تابع (كل قرية معها مجموعة بيوت متصلة بها)، ومش هنقدر نسبق الناس في إنهاء كل هذه المشاكل، يجب أن ننهي هذه المشاكل مع بعضنا، الدولة لوحدها لا تستطيع".



وأوضح الرئيس السيسي، أنه من أجل إنشاء برنامج لجميع القري لإدخال صرف صحي ومياه، مع النظر إلى البيوت وشكل الحياة الموجودة، وتقوم الدولة بتغييره، كان يجب أن يتم التعاون بين الدولة وصندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن حجم المطلوب كان ضخما للغاية، ولا تستطيع الدولة أن تنظر على هؤلاء المواطنين دون فعل شيئا، ولذلك دشنت مبادرة حياة كريمة.

