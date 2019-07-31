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طريقة عمل كفتة داود باشا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:06 م
طريقة عمل كفتة داود
طريقة عمل كفتة داود باشا
رشا عوني
تعتبر كفتة داود باشا من أشهى الأكلات التي يحبها الكبار والصغار، ويتم تحضيرها بشكل سريع ومناسبة للعزومات والأكلات السريعة أيضًا، وهي طريقة مختلفة لتقديم الكفتة.

مدة التحضير : ساعة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد

مكونات كفتة داود باشا :

المكونات
نصف كيلو لحم مفروم
1 بصلة
نصف كيلو طماطم
ملعقة صلصة طماطم
كيس خلطة كفتة
ثوم مهروس
زيت
1 مكعب مرق
ملح وفلفل
ربع كوب بقدونس مفروم
بقسماط مطحون

طريقة تحضير كفتة داود باشا :

في وعاء ضيفي اللحم المفروم وضيفي عليها بصلة مبشورة وكيس خلطة الكفتة والملح والفلفل وملعقتين بقسماط وقلبيها جيدًا
اصنعي كرات صغيرة من الكفتة وحمريها في الزيت
في نفس مقلاة الزيت ضيفي شرائح البصل مع الثوم و المرق واستمري في التقليب
ضيفي كرات الكفتة واسكبي عليها صلصة الطماطم وقلبيها برفق
ضيفي كوب ماء وملح وفلفل ونعناع مجفف واتركي الخليط يغلى لمدة 10 دقائق ثم قدميه مع الأرز و زينيها بالبقدونس المفروم.

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

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