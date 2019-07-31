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حوادث

علقة موت.. حبس مهندس قتل زوجته ضربا بسبب خلافات مع ضرتها فى أوسيم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:21 م
القبض
القبض
ندى حمودة _ أحمد مهدي
أمرت نيابة أوسيم بحبس مهندس زراعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته الأولي لخلافات بينها وبين ضرتها.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابات بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي اوسيم بوصول ربة منزل مصابة بعدة اصابات في انحاء متفرقة من الجسد وكسور بالفقرات اودت بحياتها، انتقلت قوة امنية الي المستشفي وتبين من التحري والفحص ان زوج المجني عليها وراء قتلها بعدما انهال عليها بالضرب.

واشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان المتهم متزوج من سيدتين نشبت بينهما خلافات فقرر معاقبة الزوجة الاولي بتقليل مصروفات المنزل لها وعندما عاتبته نشبت بينهما مشادة وتعدي عليها بالضرب حتي اصيبت بحالة اعياء شديدة ونقلها الي المستشفي الا انها فارقت الحياة.

تمكنت قوة امنية من القاء القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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