الميراث.. تفاصيل أطول مسلسل تليفزيوني عربي

أعلنت twofour54، وMBC Studios وإيمج نيشن أبوظبي اليوم عن شراكة جديدة لإنتاج أول مسلسل تلفزيوني طويل باللغة العربية في العالم بعنوان "الميراث".



وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتم بناء استوديو مخصص للعمل الدرامي في أبوظبي والذي سيكون بمثابة الموقع الرئيسي لتصويره، وستقوم twofour54 بالاستثمار بشكل مباشر في هذا الإنتاج، في حين ستستفيد MBC من برنامج الحوافز الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام والذي يتضمن استردادًا نقديًا بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة، وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق مع إيمج نيشن أبوظبي في تطوير المواهب وإعداد السيناريو الخاص بالمشروع.



ويتميز المسلسل الطويل بقالب درامي فريد مختلف عن غيره من الإنتاجات العربية في المنطقة. وهو عبارة عن سرد متواصل لأحداث مستمرة بحبكات متعددة على مدار مدة زمنية مفتوحة تمتد لسنوات، وتصل في بعض الحالات إلى عقود. وعلى الرغم من وجود العديد من المسلسلات الدرامية العربية في الوقت الحاضر، إلا أنها لا تندرج ضمن فئة المسلسلات الطويلة التي يستمر عرضها إلى أجل غير مسمى.



وسيكون لإنتاج عمل فني طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة تأثيرٌ إيجابيٌ كبير على صناعة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني المزدهرة في أبوظبي.



ومن المقرر تصوير مشاهد العمل على مدار أكثر من 250 يومًا في العام الواحد، ووفق تقديرات فريق الإنتاج، سيوفر العمل أكثر من 200 وظيفة في السنة الأولى وحدها.



ومن المتوقع أن يسهم "الميراث" في تحفيز الطلب وخلق مجالات عمل ستجذب شركات جديدة إلى أبوظبي لدعم تطوير هذا الإنتاج الضخم.