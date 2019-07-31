المصرف المركزي للإمارات يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من أول أغسطس.



وأضاف المصرف في بيان رسمي، أن ذلك الإجراء يأتي تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.



وقال البنك المركزي الإماراتي إنه خفض أيضا سعر الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من غد الخميس.