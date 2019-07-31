موجز البلد | مدرب مصري للمنتخب الوطني .. وزارة الطيران تحارب الشائعات .. مقتل نجل بن لادن

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهم الأخبار التى حدثت على مدار يوم الأربعاء الموافق 31 /7 /2019.
ويأتى على رأس هذه الأخبار المهمة :
الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ المواطن حول تحسن معيشته.. تعرف عليها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، إن هناك إصلاحات كثيرة تمت فى الفترة الماضية، وكلفت الدولة الكثير من الأموال.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة بها وزراء كثيرون يقومون بمجهود كبير، ومخلصون في عملهم " تفاصيل ".
المنافسة تنحصر بين 4 أسماء.. من هو المدرب الوطني الجديد لمنتخب مصر
حسم مسئولو اتحاد الكرة هوية المدير الفنى القادم للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بعد أن تم الاستقرار على تولى مدير فنى وطنى خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى الذى رحل عقب الخروج من من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية 2019 " تفاصيل ".
حقيقة زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارا.. الطيران المدنى توضح
كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى، أن قرار زيادة رسوم المغادرة إلى 25 دولارا، تم الاعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر وهو يخص المطارات الداخلية فقط ولا يطبق على مطار القاهرة حيث انه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤ " تفاصيل ".
مقتل حمزة بن لادن في ظروف غامضة
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، والذي وصفته بأنه أمير الإرهاب، لقى مصرعه، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك معلومات استخباراتية تؤكد وفاة وريث إمبراطورية الإرهاب " تفاصيل ".
تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية
أعلن مستشفى بنها الجامعي الذي استقبل المتهم محمد محمود، 29 عاما، المتهم بقتل عروسه يوم الصباحية، أن المتهم حالته مستقرة تماما، ومن الممكن لرجال الأمن ممارسة مهام عملهم لاستجوابه بخصوص القضية "تفاصيل ".
تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال أغسطس
أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى عند 16 جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس 2019، حتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التى ستخضع لسعر الدولار الجمركى المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو 2019، الذى يبلغ 16.6212 جنيه " تفاصيل ".
التموين: استبعاد 8 ملايين بطاقة تموين دون تأثر مواطن واحد
قال وزير التموين إنه تم اتخاذ جهود كبيرة من خلال تدشين قواعد بيانات دقيقة للمواطنين، مشيرا إلى أنه كان لدينا 79 مليون مستفيد من منظومة التموين، بشكل نظري فقط "تفاصيل ".
ويأتى على رأس هذه الأخبار المهمة :
الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ المواطن حول تحسن معيشته.. تعرف عليها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، إن هناك إصلاحات كثيرة تمت فى الفترة الماضية، وكلفت الدولة الكثير من الأموال.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة بها وزراء كثيرون يقومون بمجهود كبير، ومخلصون في عملهم " تفاصيل ".
المنافسة تنحصر بين 4 أسماء.. من هو المدرب الوطني الجديد لمنتخب مصر
حسم مسئولو اتحاد الكرة هوية المدير الفنى القادم للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بعد أن تم الاستقرار على تولى مدير فنى وطنى خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى الذى رحل عقب الخروج من من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية 2019 " تفاصيل ".
حقيقة زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارا.. الطيران المدنى توضح
كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدنى، أن قرار زيادة رسوم المغادرة إلى 25 دولارا، تم الاعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر وهو يخص المطارات الداخلية فقط ولا يطبق على مطار القاهرة حيث انه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤ " تفاصيل ".
مقتل حمزة بن لادن في ظروف غامضة
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، والذي وصفته بأنه أمير الإرهاب، لقى مصرعه، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك معلومات استخباراتية تؤكد وفاة وريث إمبراطورية الإرهاب " تفاصيل ".
تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية
أعلن مستشفى بنها الجامعي الذي استقبل المتهم محمد محمود، 29 عاما، المتهم بقتل عروسه يوم الصباحية، أن المتهم حالته مستقرة تماما، ومن الممكن لرجال الأمن ممارسة مهام عملهم لاستجوابه بخصوص القضية "تفاصيل ".
تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال أغسطس
أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى عند 16 جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس 2019، حتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التى ستخضع لسعر الدولار الجمركى المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو 2019، الذى يبلغ 16.6212 جنيه " تفاصيل ".
التموين: استبعاد 8 ملايين بطاقة تموين دون تأثر مواطن واحد
قال وزير التموين إنه تم اتخاذ جهود كبيرة من خلال تدشين قواعد بيانات دقيقة للمواطنين، مشيرا إلى أنه كان لدينا 79 مليون مستفيد من منظومة التموين، بشكل نظري فقط "تفاصيل ".