ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 03:50 م
صدى البلد
محمد امين
أعلن مستشفى بنها الجامعي الذي استقبل المتهم محمد محمود، 29 عاما، المتهم بقتل عروسه يوم الصباحية، أن المتهم حالته مستقرة تماما، ومن الممكن لرجال الأمن ممارسة مهام عملهم لاستجوابه بخصوص القضية.

وأكدت إدارة المستشفى أن المتهم كان يعاني من جرح نافذ بالبطن ونزيف، وتم إسعافه بمجرد وصوله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس وحالته الآن مستقرة تماما.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد غباشي، رئيس مباحث الباجور، يفيد بتلقيه بلاغا بمقتل منار الأقرع، 19 عاما، متأثرة بجروح وطعنات نافذة، والجثة موجودة بمستشفى الباجور العام.

وبعمل التحريات، تم التوصل إلى أن الزوج موجود بمستشفى بنها الجامعي، ومصاب بجرح نافذ بالبطن.

ترشيحاتنا

مواطن يحاول ركوب الزرافة في حديقة الحيوان| فيديو

مرتضى منصور: صفقات الزمالك كلها كاش.. وهذا مصير طارق حامد وساسي وعلاء مع الفريق

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

رسميا.. مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك للموسم الجديد

غيرة نسوان.. مهندس يضرب زوجته حتي الموت بسبب ضرتها فى أوسيم

مرتضى منصور يكشف كواليس عودة شيكابالا لـ الزمالك وهجوم عنيف على أحمد ناجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها