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شاهد.. جلاكسى نوت 10 باللون الأبيض قبل طرحه رسميًا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشف موقع جى إس إم آرينا التقني عن الصور الرسمية عن جلاكسى نوت 10 باللون الأبيض، قبل طرحه رسميًا بـ 7 أيام فى أغسطس القادم.

وتسعى سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية للسيطرة على سوق الهواتف الذكية، خاصةً فئة الـ flagship، وتراهن على هذا الهاتف بعد نجاح Galaxy S10.

يذكر أن التسريبات السابقة عن مواصفات الهاتف الجديد، أكدت أنه سيصدر فى نسختين هما Galaxy Note10 و Galaxy Note10 Pro، وهما مشابهان لبعضهما لحد كبير، إلا أن الأخير يختلف فى حجم الشاشة الأكبر وزيادة عدد الكاميرات.

وتأتي النسخة العادية بشاشة مقاس 6.4 بوصة من نوع سوبر أموليد، والنسخة الـ Pro بشاشة قياس 6.8 بوصة، أما الهاتفان فسيحملان نفس المعالج Snapdragon 855، ونفس سعة البطارية، ولكن نسخة الـ Pro ستأتى بذاكرة داخلية أساسية سعة 256 جيجابايت، حتى سعة 1 تيرابايت.
شاهد.. جلاكسى نوت 10 باللون الأبيض قبل طرحه رسميًا
شاهد.. جلاكسى نوت 10 باللون الأبيض قبل طرحه رسميًا

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