هل أنت منهم؟.. هذه الأبراج الأكثر نكدا

النكد من الصفات الشائعة بين الكثير من الأشخاص، فهو يؤثر بالسلب فى علاقاتك بشريك حياتك أو المقربين، فالنكد واحدا من أسوأ الصفات التى من الممكن أن يتصف بها أى شخص.



وفى هذا السياق، كشفت خبيرة الأبراج مني أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الأبراج أكثر الأبراج نكدا ، وتتمثل في...



-برج الجدي

دائما متشائم و تعبيرات وجهه توحي بأنه إنسان حاد، ومعظم مواليد برج الجدى يعشقون الأجواء الحزينة، ولديهم خوف من الفرح و لا يعرفون السبب.



-برج السرطان

لا ينسي اي خلافات حتي إذا أعتذر الطرف الأخر ويستمر لفتره طويله في النكد .



- برج العذراء

دائما صانع النكد ولا يحب المواجهه والتصالح مع الآخرين ويحكم علي الطرف الآخر بدون اي مبررات.



- برج الحوت

صاحب النكد الاصلي ودائما عايش في مشاحنات بينه وبين نفسه ولا يرضي ابدا بالواقع ويحب العيش في دور الحزن.



