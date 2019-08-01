هكذا يتم علاج النقرس طبيا.. وحقن الستيرويدات افضلها

يعتبر النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر على أي شخص، في أى مرحلة عمرية، حيث إن أبرز علامات الإصابة به هو حدوث هجمات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار والحنان في المفاصل.



وينطوي علاج النقرس عادة على الأدوية. تعتمد الأدوية التي تختارها أنت وطبيبك على حالتك الصحية، أو لشكل التي تفضله من العلاج، وفقا لم جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



يمكن استخدام أدوية النقرس لعلاج النوبات الحادة ومنع رجوع الأم مرة اخرى في المستقبل، يمكن للأدوية أيضًا أن تقلل من خطر حدوث مضاعفات من النقرس ، مثل تراكم رواسب البلورات.



وتشمل الأدوية المستخدمة لعلاج النوبات الحادة ومنع عودة الألم مرة أخرى في المستقبل:



1-مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية:

وتشتمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على خيارات بدون وصفة طبية مثل ibuprofen (Advil، Motrin IB، others) و naproxen sodium (Aleve) ، بالإضافة إلى وصفات مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية القوية مثل الإندوميتاسين (Indocin) أو السيليكوكسيب (Celebrex).



قد يصف لك الطبيب جرعة أعلى لإيقاف استعادة الاعراض مرة اخرى ، تليها جرعة يومية اقل لمنع حدوث آلام في المستقبل، ويمكن لهذا النوع من الادوية ان تتسبب في آلام ونزيف وقرحة المعدة.



2- الكولشيسين:

قد يوصي الطبيب الكولشيسين (Colcrys ، Mitigate) ، وهو نوع من مسكنات الألم التي تقلل من ألم النقرس. قد يصاحب تناول هذا الدواء بعض الأعراض الجانبية، مثل: الغثيان والقيء والإسهال ، خاصة إذا تم تناولها بجرعات كبيرة.



3- القشرية:

أدوية كورتيكوستيرويد ، مثل عقار بردنيزون ، قد تتحكم في التهاب النقرس والألم. قد تكون الستيرويدات القشرية في شكل حبوب منع الحمل ، أو يمكن حقنها في المفصل مباشرة.



تستخدم الستيرويدات القشرية بشكل عام فقط في الأشخاص الذين يعانون من النقرس والذين لا يستطيعون تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو الكولشيسين، وقد تشمل الآثار الجانبية للستيروئيدات القشرية تغيرات في المزاج ، وزيادة مستويات السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.