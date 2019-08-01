315 مليون دولار خسائر بسبب فيضانات شمال شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة "هيلونغجيانغ" شمال شرقي الصين، أن الفيضانات العارمة التي تشهدها المقاطعة تسببت في تضرر 758 ألف شخص وإجلاء أكثر من 11 ألفا آخرين من منازلهم.



وذكر مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بمقاطعة هيلونغجيانغ - في بيان اليوم الخميس - أن الفيضانات أثرت كذلك على حوالي 563 ألف هكتار من المحاصيل في المقاطعة، وتضرر 2547 منزلا، فيما تقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 1ر2 مليار يوان "حوالي 1ر315 مليون دولار".



وتسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل حركة السكك الحديدية في المقاطعة، حيث تم إيقاف أكثر من 30 قطارا تديرها مجموعة "هاربين الصينية للسكك الحديدية".