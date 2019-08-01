بـ تيشيرت كت.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالى.. وردود متابعيها

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت منه فضالى فى الصورة بتيشيرت أورنج كت، وشعرها القصير المنسدل على الكتفين، ولم تتكلف فى وضع مكياج.ونالت الصور العديد من التعليقات الإيجابية، وجاءت التعليقات كالتالى: "إيه الحلاوة دى، شكل حلو يا منوش، الأورنج يليق بيك".على صعيد آخر، تشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، وقصي خولي، وبسمة، وسارة الشامي، ومحمد مهران، وخالد أنور، ومنذر رياحنة.