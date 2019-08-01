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حوادث

ضبط 695 قطع غيار سيارات مجهولة المصدر داخل محل بالساحل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:24 م
قطع غيار سيارات
قطع غيار سيارات
محمد صبري - إسلام مقلد
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 695 قطع غيار سيارات مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بالساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الساحل - مقيم بمحافظة الجيزة).. لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (480) جوان، (125) فلتر (هواء ، زيت)، (90) قطعة حشو فلتر، بإجمالى عدد (695) قطعة غيار سيارات، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.

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