بيت القرين.. حكايات جديدة في ذاكرة الكويتيين عن ملحمة الشهداء

نشرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الخميس حكايات جديدة عن ملحمة "بيت القرين" والتي تعد ملحمة شهداء التحدي ومقاومة الظلم في سبيل تحرير الوطن من الغزو العراقي إذ مازالت ذاكرة الكويتيين متقدة بأحداث ومواقف بطولية يرويها اليوم متحف "شهداء القرين".
ومثلت معركة «بيت القرين» التي وقعت في 24 فبراير 1991 وخاضها شبان المقاومة الكويتية ضد الغزو العراقي أبهى صورة للوحدة الوطنية في الكويت وليظل المتحف شاهدا حيا يروي تفاصيلها لأبناء الكويت جيلا بعد جيل.
وجسدت المعركة التي قادها 19 شابا كويتيا ينتمون الى مجموعة المسيلة المقاومة ملحمة وطنية كويتية رائعة ذهب ضحيتها 12 شهيدا وكتب الله النجاة لسبعة في حين وقف القدر حائلا بين بقية أفراد المجموعة والمشاركة مع رفقاء دربهم إما بسبب وقوع بعضهم في الأسر وإما نتيجة لانقطاع سبل المواصلات والاتصال بهم.
وبداية الملحمة، بدأت منذ الساعات الأولى للعدوان الغاشم على الكويت عندما عاث فيها فسادا ونكل بشعبها الآمن، فهب الشباب ليكونوا كل على حدة مجموعة خاصة تشكل بما يعرف بالمقاومة الشعبية.
وقامت مجموعة من احدى هذه المجموعات التي تشكلت من 31 شابا بتسمية نفسها بمجموعة المسيلة (قوة الكويت) و اضطلعت المجموعة بمهام أهمها مقاومة القوات الغازية بكل الطرق والوسائل اضافة الى جمع السلاح فكان يجري ذلك أما من القواعد العسكرية وغيرها او عن طريق شراء السلاح من أفراد الجيش العراقي نفسه الذي كان على استعداد لبيع سلاحه بأبخس الأثمان مقابل الحصول على الزاد والماء.
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ومثلت معركة «بيت القرين» التي وقعت في 24 فبراير 1991 وخاضها شبان المقاومة الكويتية ضد الغزو العراقي أبهى صورة للوحدة الوطنية في الكويت وليظل المتحف شاهدا حيا يروي تفاصيلها لأبناء الكويت جيلا بعد جيل.
وجسدت المعركة التي قادها 19 شابا كويتيا ينتمون الى مجموعة المسيلة المقاومة ملحمة وطنية كويتية رائعة ذهب ضحيتها 12 شهيدا وكتب الله النجاة لسبعة في حين وقف القدر حائلا بين بقية أفراد المجموعة والمشاركة مع رفقاء دربهم إما بسبب وقوع بعضهم في الأسر وإما نتيجة لانقطاع سبل المواصلات والاتصال بهم.
وبداية الملحمة، بدأت منذ الساعات الأولى للعدوان الغاشم على الكويت عندما عاث فيها فسادا ونكل بشعبها الآمن، فهب الشباب ليكونوا كل على حدة مجموعة خاصة تشكل بما يعرف بالمقاومة الشعبية.
وقامت مجموعة من احدى هذه المجموعات التي تشكلت من 31 شابا بتسمية نفسها بمجموعة المسيلة (قوة الكويت) و اضطلعت المجموعة بمهام أهمها مقاومة القوات الغازية بكل الطرق والوسائل اضافة الى جمع السلاح فكان يجري ذلك أما من القواعد العسكرية وغيرها او عن طريق شراء السلاح من أفراد الجيش العراقي نفسه الذي كان على استعداد لبيع سلاحه بأبخس الأثمان مقابل الحصول على الزاد والماء.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.