ضبط أدوات تجميل مهربة من الإمارات مع راكب في مطار القاهرة

تمكنت الإدارة الرابعة بجمارك تفتيش الركاب 1صالة بمطار القاهرة برئاسة أميرة عطية مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، داخل حقائب راكب مصرى قادم من الإمارات.





قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة العربية القادمة من الشارقة، تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من الإمارات حيث بدأ عليه الارتباك، بتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود 493 عبوة ادوات تجميل منها كريمات أساس وأقلام روج وتحديد وماسكرة من الماركات العالمية منشأ أمريكى وفرنسى مخبأة بين طيات الملابس.



