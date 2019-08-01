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البابا تواضروس يلتقي بخدام كنائس الخليج بمسرح الأنبا رويس.. صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:29 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
عقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاء صباح اليوم مع كهنة وخدام وخادمات كنائس منطقة الخليج العربي.

أقيم اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وألقى قداسته عليهم محاضرة أعقبها فترة أسئلة مفتوحة وجهها الحضور لقداسة البابا.

شهد اللقاء الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات ومن المقرر أن يعقد قداسته اجتماعًا غدًا مع أعضاء مجالس كنائس الخليج.

كان كهنة المنطقة ذاتها عقدوا مؤتمرًا بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون استغرق ثلاثة أيام حضره وحاضر فيه قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة.
البابا تواضروس يلتقي بخدام كنائس الخليج بمسرح الأنبا رويس.. صور
البابا تواضروس يلتقي بخدام كنائس الخليج بمسرح الأنبا رويس.. صور
البابا تواضروس يلتقي بخدام كنائس الخليج بمسرح الأنبا رويس.. صور
البابا تواضروس يلتقي بخدام كنائس الخليج بمسرح الأنبا رويس.. صور

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