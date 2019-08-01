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ديني

ننشر نص خطبة الجمعة مقروءة ومسموعة وبلغة الإشارة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:35 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون بعنوان :" اغتنام مواسم الطاعات والخيرات".

وطالبت الوزارة جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت الوزارة إنها تؤدي واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وأضافت أنها تنشر خطبة الجمعة ، في ضوء إيمانها بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها ، وتتيح خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا.

وأشارت الي إتاحة الخطبة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا.
لسماع الخطبة اضغـــط هنا.
لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا .

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