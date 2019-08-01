ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب الـ 15%.. الجبلاية تمنح 4 أندية فى الدورى مهلة لتوفيق الأوضاع

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:48 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى
منح اتحاد الكرة مهلة لـ 4 أندية فى الدورى الممتاز من أجل سداد نسبة الـ 15% من حقوق البث الفضائى لخزينة الجبلاية عن الموسم الماضى.

وسمح مسئولو الجبلاية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي لقيد لاعبي فرقهم خلال فترة ميركاتو القيد الصيفي التي تنتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري على أن يتم توفيق أوضاعها وسداد المستحقات المتأخرة من نسبة اتحاد الكرة الخاصة بحقوق البث الفضائى.

يأتي منح الجبلاية مهلة للأربعة أندية فى المسابقة المحلية نظرا لمشاركة فرق الأهلي والزمالك ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز والمصري في كأس الكونفيدرالية فى النسخة الجديدة.

يذكر أن المارد الأحمر بقيادة مارتن لاسارتى سوف يلتقى فى الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا بفريق اطلع بره من جنوب السودان فيما يواجه الزمالك إحدى الفرق الصومالية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتفاق سري.. تعرف على الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا

لحسم الجدل.. الجبلاية ترشح 4 أندية للمشاركة في بطولات الـ كاف تعرف عليها

قبل ميركاتو الصيف.. اتحاد الكرة يتلقى قرارا صادما من الفيفا

الإعارة وأجانب الدوري.. قنابل موقوتة فى تعليمات القيد بالموسم الجديد

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على إنستجرام

مع الأهل والجيران.. مجدي قفشة يحتفل بانضمامه للأهلي.. صور

لهذا السبب الخطير.. امتنع عن تناول الدواجن واللحوم

شكوك في وفاة الفنانة الشابة راما شاهين بطلة مسلسل بيت الحارة

موجز الرياضة.. موعد عودة الجماهير.. الأهلي يتعاقد مع صفقة أفريقية سوبر.. وأزمة في الزمالك بسبب أوناجم

الزراعة: 42 جنيها كيلو اللحم الجاموسي الحي بمنافذنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج