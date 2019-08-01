بسبب الـ 15%.. الجبلاية تمنح 4 أندية فى الدورى مهلة لتوفيق الأوضاع

منح اتحاد الكرة مهلة لـ 4 أندية فى الدورى الممتاز من أجل سداد نسبة الـ 15% من حقوق البث الفضائى لخزينة الجبلاية عن الموسم الماضى.



وسمح مسئولو الجبلاية لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي لقيد لاعبي فرقهم خلال فترة ميركاتو القيد الصيفي التي تنتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري على أن يتم توفيق أوضاعها وسداد المستحقات المتأخرة من نسبة اتحاد الكرة الخاصة بحقوق البث الفضائى.



يأتي منح الجبلاية مهلة للأربعة أندية فى المسابقة المحلية نظرا لمشاركة فرق الأهلي والزمالك ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز والمصري في كأس الكونفيدرالية فى النسخة الجديدة.



يذكر أن المارد الأحمر بقيادة مارتن لاسارتى سوف يلتقى فى الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا بفريق اطلع بره من جنوب السودان فيما يواجه الزمالك إحدى الفرق الصومالية.