مفاجأة.. نادي ليفربول يعلن بيع ملعبه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا بيع ملعبه ميلوود الخاص بالتدريبات وذلك لإحدى شركات التطوير المعماري وهي شركة توروس هاوسينج ديفليبور.



وأعلن مسؤولو الريدز توصلهم لاتفاق مع شركة توروس لبيع مركز التدريب الخاص بالنادي، والذي يضم ملعب ميلوود، وهو ملعب تدريبات الفريق، وذلك بعد أكثر من 60 عامًا قضاها لاعبو ليفربول باختلاف الأجيال على أرضية هذا الملعب.



وتعود عائدات هذا البيع لصالح صفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفي، بالإضافة أيضًا لمركز التدريبات الجديد المقرر إقامته بمدينة كيركبي كما أعلن مسئولو النادي.



يذكر أن ليفربول قد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، كما احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي.