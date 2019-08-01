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رياضة

رسميا.. حارس مرمى الأهلي ينضم لـ الجونة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:00 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تعاقد نادي الجونة مع عمر رضوان، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، بشكل نهائي اليوم، الخميس، بعد مفاوضات ناجحة بين الناديين.

ولعب عمرو رضوان، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، معارًا خلال الموسم الماضي مع نادي الجونة.

وينضم عمر رضوان للمدافع محمد نجيب والذي انضم رسميًا لصفوف نادي الجونة بعد اجتيازه الكشف الطبي اليوم، الخميس.

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