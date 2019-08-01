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حوادث

البئر القاتلة.. وفاة 6 وإصابة 2 آخرين بقرية شطورة بسوهاج

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:31 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
خالد رياض
ارتفع عدد ضحايا الاختناق داخل بئر مياه بقرية شطورة بسوهاج، الي 6 متوفين ومصابين، تم نقلهم جميعا لمستشفي طهطا العام.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا بوفاة أشخاص وإصابة آخرين اثناء تطهيرهم بئر للمياه خاص بماكينة ري بقرية شطورة، مما نتج عنه مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٢ آخرين.

وأشارت تحريات المباحث الي ان الضحايا استخدموا حمض الكبريتيك "مياه النار" فى عملية التطهير وأثناء ذلك حدث التفاعل مما نتج عنه اختناق ٦ أشخاص من العاملين فى تطهير بئر المياه، وأصيب ٢ آخرون.

ونتج عن الواقعة مصرع كل من إبراهيم احمد 54 عاما واحمد السيد عمر بكار 45 عاما وجاد السيد محمد مرسى 60 عاما وعادل جاد السيد 45 عاما ويوسف أحمد 19 عاما، وأحمد حجازى عمر بكار 19 عاما عاما وإصابة كل من عمر السيد ٢٩ عاما ومحمد أحمد 26 عاما مصابين باختناق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

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