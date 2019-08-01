رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل عبدالهادي القصبي .. صور

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة ظهر اليوم الخميس، الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية وذلك للتهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.



ومن جانبه أعرب المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في سن القوانين مؤكدًا على التعاون البنّاء والمثمر بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية لما في ذلك من تحقيق للعدالة وترسيخ لدولة المؤسسات والقانون.

