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فن

هيدى كرم تنعى مصمم الأزياء أحمد رشدي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:24 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة تجمعها بمصمم الازياء أحمد رشدى الذى توفى أمس من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات "انستجرام".

وعلقت هيدى كرم على الصورة " قائله " هاتوحشنا ضحكتك وخفة دمك وحركاتك وشقاوتك.. ربنا يرحمك يا صاحبي ... ويصبر اهلك على الاختبار الصعب ده".

وحازة الصورة على اعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالاتى:

الله يرحمه ويصبر اهله ، البقاء لله ــ الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ــ ربنا يرحمه.

ونعى الفقيد عدد من نجوم الوسط الفني الذين أعربوا عن حزنهم لرحيله بشكل مفاجئ في ريعان شبابه.

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