نشأت الديهي يطالب بغرامة 50 ألف جنيه للمتزوج للمرة الثانية

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ظاهرة الزيادة السكانية، قائلًا إن مصر تزيد حوالي 2.5 مليون نسمة سنويًا، حيث اعتبر أن هذا الرقم يعتبر التعداد السكاني للكثير من الدول الصغيرة.



وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "المشهد"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "TeN": "قطر قد التجمع الخامس والقطامية قد قطر وأغنى منها، لكن للأسف ربع المجتمع فقير ومش بيعرف يكتب".



وتابع: "إحنا اللي يتجوز مرة يبقى نباركله، بس اللي يتجوز تاني يدفع للدولة 50 ألف جنيه، واللي يتجوز ثالث يدفع للدولة 100 ألف جنيه".



وتابع الديهي: "اللي عاوز يطلق يدفع 50 ألف جنيه عشان نضبط الموضوع ده".