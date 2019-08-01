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رياضة

توتنهام يكثف مفاوضاته لضم برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
دخل نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، في مفاوضات مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، لضم لاعب وسط الأخير برونو فيرنانديز.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أحد ممثلي نادي توتنهام، التقي بمسؤولين من سبورتينج لشبونة، اليوم الخميس، للتفاوض بشأن ضم اللاعب.

وأضافت أن المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى، لكن النادي الإنجليزي يعتبر فيرنانديز كبديل محتمل للاعب خط وسط ريال بيتيس الإسباني جيوفاني لو سيلسو، والذي يأمل مدرب الفريق ماوريسيو بوكتينيو في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان توتنهام دخل في مفاوضات لضم اللاعب الأرجنتيني الذي يرغب في اللعب للفريق الإنجليزي، لكن ناديه طلب الحصول على مبلغ 55 مليون جنيه إسترليني ( 60 مليون يورو).

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