قفشة: تلقيت العديد من العروض وتمسكت بالأهلي لتحقيق حلم والدي

• أسعى لكتابة تاريخ كبير وحصد البطولات مع القلعة الحمراء
• أعشق اللعب في «مركز 10».. وجاهز لأي مكان في الملعب
أكد محمد مجدي «قفشة» المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه تلقى العديد من العروض داخل مصر، ولكنه تمسك بالانتقال للقلعة الحمراء، رغم كل الإغراءات، لتحقيق حلمه وحلم والديه في الانضمام لنادي القرن، خاصة أنهما كانا يتمنيان مشاهدته بقميص الأهلي، وهو ما نجح في تحقيقه بفضل دعواتهما.
وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام رسميًا لصفوف الأهلي، مؤكدًا أنه يتطلع لتحقيق البطولات على كافة المستويات مع النادي؛ من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان.
وعن أصعب اللحظات التي عاشها خلال الفترة الماضية، أكد «قفشة» أنها اللحظة التي تعثرت فيها المفاوضات، وتسربت بعض مشاعر القلق إليه، لكن تمسك الأهلي بضمه ورغبته في ارتداء القميص الأحمر حسما الأمر في النهاية، وأصبح لاعبًا في صفوف النادي.
وكشف «قفشة» أنه تلقى عدة اتصالات هاتفية من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل التوقيع، وبعده، وهنأه بارتداء القميص الأحمر.
وقال اللاعب إنه سعيد بالانضمام رسميًا لنادي القرن الإفريقي، مؤكدً أن اللعب للأهلي سيكون بوابة انضمامه لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمنافسة مع زملائه في الأهلي، أكد أنها ستكون صعبة للغاية، خاصة أن الفريق مليء بالأسماء الكبيرة، لكنها في النهاية ستكون منافسة شريفة، وفي صالح الفريق بشكل عام لاستكمال مشوار البطولات والألقاب المحلية والإفريقية وإسعاد الجماهير في كل مكان.
وأشار إلى أنه كان يتمنى اللعب بجوار الكابتن أبوتريكة والكابتن حسام غالي الذي يرى أنه واحدا من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في الملاعب، بالإضافة إلى الكابتن محمد بركات.
وعن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد أكد قفشة أن المنافسة في الموسم المنقضي كانت قوية جدًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكنها ستكون أقوى في الموسم المقبل، ويتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج.
وأوضح أن أغلى هدف بالنسبة له كأهلاوي كان هدف محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، مؤكدًا أنه لم ينس هذا الهدف الذى يعتبره الأغلى؛ لأنه جاء في توقيت صعب جدًا من المباراة ومنح الأهلي لقبا غاليا جدًا.
وختم قفشة تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي عبر فيها عن سعادته بدعمهم وتشجعيهم له وإصرارهم على تواجده في صفوف الفريق، وتحقيق حلمه في اللعب لنادي القرن، وارتداء قميصه.
وأكد أنه جاهز لدعم الفريق ومساعدة زملائه في تحقيق كل البطولات المحلية والإفريقية، وسيبذل كل ما في وسعه؛ من أجل الجماهير وتحقيق طموحاتها وأحلامها في حصد الألقاب على الأصعدة كافة.
• أعشق اللعب في «مركز 10».. وجاهز لأي مكان في الملعب
أكد محمد مجدي «قفشة» المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه تلقى العديد من العروض داخل مصر، ولكنه تمسك بالانتقال للقلعة الحمراء، رغم كل الإغراءات، لتحقيق حلمه وحلم والديه في الانضمام لنادي القرن، خاصة أنهما كانا يتمنيان مشاهدته بقميص الأهلي، وهو ما نجح في تحقيقه بفضل دعواتهما.
وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام رسميًا لصفوف الأهلي، مؤكدًا أنه يتطلع لتحقيق البطولات على كافة المستويات مع النادي؛ من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان.
- حصد البطولات
- أصعب اللحظات
وعن أصعب اللحظات التي عاشها خلال الفترة الماضية، أكد «قفشة» أنها اللحظة التي تعثرت فيها المفاوضات، وتسربت بعض مشاعر القلق إليه، لكن تمسك الأهلي بضمه ورغبته في ارتداء القميص الأحمر حسما الأمر في النهاية، وأصبح لاعبًا في صفوف النادي.
وكشف «قفشة» أنه تلقى عدة اتصالات هاتفية من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل التوقيع، وبعده، وهنأه بارتداء القميص الأحمر.
وقال اللاعب إنه سعيد بالانضمام رسميًا لنادي القرن الإفريقي، مؤكدً أن اللعب للأهلي سيكون بوابة انضمامه لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.
- منافسة شريفة
وفيما يتعلق بالمنافسة مع زملائه في الأهلي، أكد أنها ستكون صعبة للغاية، خاصة أن الفريق مليء بالأسماء الكبيرة، لكنها في النهاية ستكون منافسة شريفة، وفي صالح الفريق بشكل عام لاستكمال مشوار البطولات والألقاب المحلية والإفريقية وإسعاد الجماهير في كل مكان.
- أبو تريكة وغالي وبركات
وأشار إلى أنه كان يتمنى اللعب بجوار الكابتن أبوتريكة والكابتن حسام غالي الذي يرى أنه واحدا من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في الملاعب، بالإضافة إلى الكابتن محمد بركات.
- صداقة
وعن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد أكد قفشة أن المنافسة في الموسم المنقضي كانت قوية جدًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكنها ستكون أقوى في الموسم المقبل، ويتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج.
- لا أخشى الضغوط
- الهدف الأغلى
وأوضح أن أغلى هدف بالنسبة له كأهلاوي كان هدف محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، مؤكدًا أنه لم ينس هذا الهدف الذى يعتبره الأغلى؛ لأنه جاء في توقيت صعب جدًا من المباراة ومنح الأهلي لقبا غاليا جدًا.
- «رونالدو» و«هازارد»
وختم قفشة تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي عبر فيها عن سعادته بدعمهم وتشجعيهم له وإصرارهم على تواجده في صفوف الفريق، وتحقيق حلمه في اللعب لنادي القرن، وارتداء قميصه.
وأكد أنه جاهز لدعم الفريق ومساعدة زملائه في تحقيق كل البطولات المحلية والإفريقية، وسيبذل كل ما في وسعه؛ من أجل الجماهير وتحقيق طموحاتها وأحلامها في حصد الألقاب على الأصعدة كافة.