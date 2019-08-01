قفشة: تلقيت العديد من العروض وتمسكت بالأهلي لتحقيق حلم والدي

• أسعى لكتابة تاريخ كبير وحصد البطولات مع القلعة الحمراء

• أعشق اللعب في « مركز 10 ».. وجاهز لأي مكان في الملعب

حصد البطولات

أصعب اللحظات

منافسة شريفة

أبو تريكة وغالي وبركات



وأشار إلى أنه كان يتمنى اللعب بجوار الكابتن أبوتريكة والكابتن حسام غالي الذي يرى أنه واحدا من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في الملاعب، بالإضافة إلى الكابتن محمد بركات.



صداقة وأكد قفشة أنه سعيد بالتواجد بجوار نجوم الأهلي؛ سواء شريف إكرامي، أو حسام عاشور الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في العالم على صعيد حصد البطولات من وجهة نظره؛ لذلك يتشرف بالتواجد إلى جواره، مشيرا إلى أنه يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع نجوم الأهلي ويتواصل هاتفيًا معهم، خاصة حمدي فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف.



وعن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد أكد قفشة أن المنافسة في الموسم المنقضي كانت قوية جدًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكنها ستكون أقوى في الموسم المقبل، ويتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج.



لا أخشى الضغوط وتمنى اللاعب أن يكون عند حسن ظن الجماهير، مؤكدا أنه لا يتأثر بالضغوط الجماهيرية وبمجرد نزوله أرض الملعب يفصل نفسه تماما عن أي مؤثرات خارجية، ويكون تركيزه بالكامل داخل الملعب، لذلك فهو يعشق اللعب في ظل الضغوط والمساندة الجماهيرية، وهو ما يمنحه دوافع قوية لتقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير.



الهدف الأغلى وقال «قفشة» أنه يتمنى التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وهو حلم كبير بالنسبة له وسيسعى لتحقيقه من أجل إسعاد جماهير الأهلي.



وأوضح أن أغلى هدف بالنسبة له كأهلاوي كان هدف محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، مؤكدًا أنه لم ينس هذا الهدف الذى يعتبره الأغلى؛ لأنه جاء في توقيت صعب جدًا من المباراة ومنح الأهلي لقبا غاليا جدًا.



«رونالدو» و«هازارد» وتحدث اللاعب عن مثله الأعلى عالميًا، مؤكدًا أنه يعشق كريستيانو رونالدو، ولكنه في الوقت نفسه يميل إلى هازارد، في ظل ما يردده البعض حول تشابه طريقة أدائه معه.



وختم قفشة تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي عبر فيها عن سعادته بدعمهم وتشجعيهم له وإصرارهم على تواجده في صفوف الفريق، وتحقيق حلمه في اللعب لنادي القرن، وارتداء قميصه.



وأكد أنه جاهز لدعم الفريق ومساعدة زملائه في تحقيق كل البطولات المحلية والإفريقية، وسيبذل كل ما في وسعه؛ من أجل الجماهير وتحقيق طموحاتها وأحلامها في حصد الألقاب على الأصعدة كافة. وأشار إلى أنه كان يتمنى اللعب بجوار الكابتن أبوتريكة والكابتن حسام غالي الذي يرى أنه واحدا من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في الملاعب، بالإضافة إلى الكابتن محمد بركات.وأكد قفشة أنه سعيد بالتواجد بجوار نجوم الأهلي؛ سواء شريف إكرامي، أو حسام عاشور الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في العالم على صعيد حصد البطولات من وجهة نظره؛ لذلك يتشرف بالتواجد إلى جواره، مشيرا إلى أنه يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع نجوم الأهلي ويتواصل هاتفيًا معهم، خاصة حمدي فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف.وعن المنافسة على بطولة الدوري الموسم الجديد أكد قفشة أن المنافسة في الموسم المنقضي كانت قوية جدًا بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكنها ستكون أقوى في الموسم المقبل، ويتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج.وتمنى اللاعب أن يكون عند حسن ظن الجماهير، مؤكدا أنه لا يتأثر بالضغوط الجماهيرية وبمجرد نزوله أرض الملعب يفصل نفسه تماما عن أي مؤثرات خارجية، ويكون تركيزه بالكامل داخل الملعب، لذلك فهو يعشق اللعب في ظل الضغوط والمساندة الجماهيرية، وهو ما يمنحه دوافع قوية لتقديم أفضل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير.وقال «قفشة» أنه يتمنى التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وهو حلم كبير بالنسبة له وسيسعى لتحقيقه من أجل إسعاد جماهير الأهلي.وأوضح أن أغلى هدف بالنسبة له كأهلاوي كان هدف محمد أبوتريكة في شباك الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، مؤكدًا أنه لم ينس هذا الهدف الذى يعتبره الأغلى؛ لأنه جاء في توقيت صعب جدًا من المباراة ومنح الأهلي لقبا غاليا جدًا.وتحدث اللاعب عن مثله الأعلى عالميًا، مؤكدًا أنه يعشق كريستيانو رونالدو، ولكنه في الوقت نفسه يميل إلى هازارد، في ظل ما يردده البعض حول تشابه طريقة أدائه معه.وختم قفشة تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي عبر فيها عن سعادته بدعمهم وتشجعيهم له وإصرارهم على تواجده في صفوف الفريق، وتحقيق حلمه في اللعب لنادي القرن، وارتداء قميصه.وأكد أنه جاهز لدعم الفريق ومساعدة زملائه في تحقيق كل البطولات المحلية والإفريقية، وسيبذل كل ما في وسعه؛ من أجل الجماهير وتحقيق طموحاتها وأحلامها في حصد الألقاب على الأصعدة كافة.

أكد محمد مجدي «قفشة» المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه تلقى العديد من العروض داخل مصر، ولكنه تمسك بالانتقال للقلعة الحمراء، رغم كل الإغراءات، لتحقيق حلمه وحلم والديه في الانضمام لنادي القرن، خاصة أنهما كانا يتمنيان مشاهدته بقميص الأهلي، وهو ما نجح في تحقيقه بفضل دعواتهما.وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام رسميًا لصفوف الأهلي، مؤكدًا أنه يتطلع لتحقيق البطولات على كافة المستويات مع النادي؛ من أجل إسعاد جماهيره في كل مكان.وأشار قفشة إلى أن أي لاعب ينضم لصفوف الأهلي العريق لا يفكر سوى في حصد البطولات فقط، ومن ثم فإن طموحاته مع النادي هي حصد كل الألقاب؛ لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، خاصة أنه يدرك جيدًا قيمة وحجم وشعبية النادي الأهلي الكبيرة، وهو ما يمنحه دوافع متجددة للمساهمة مع زملائه في تحقيق البطولات.وقال اللاعب إنه تنازل عن الكثير جدًا للانضمام للأهلي وجماهيره، وحقق خطوة مهمة جدًا في مشواره الكروي بالانضمام رسميًا للنادي، خاصة أنه يسعى لكتابة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء.وعن أصعب اللحظات التي عاشها خلال الفترة الماضية، أكد «قفشة» أنها اللحظة التي تعثرت فيها المفاوضات، وتسربت بعض مشاعر القلق إليه، لكن تمسك الأهلي بضمه ورغبته في ارتداء القميص الأحمر حسما الأمر في النهاية، وأصبح لاعبًا في صفوف النادي.وكشف «قفشة» أنه تلقى عدة اتصالات هاتفية من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل التوقيع، وبعده، وهنأه بارتداء القميص الأحمر.وقال اللاعب إنه سعيد بالانضمام رسميًا لنادي القرن الإفريقي، مؤكدً أن اللعب للأهلي سيكون بوابة انضمامه لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.وتحدث «قفشة» عن المراكز التي يجيد اللعب فيها، مؤكدًا أنه يميل للعب في المركز «رقم 10»، لكنه جاهز تماما لأي مركز يحدده الجهاز الفني وسينفذ التعليمات الفنية والتكتيكية المطلوبة منه.وفيما يتعلق بالمنافسة مع زملائه في الأهلي، أكد أنها ستكون صعبة للغاية، خاصة أن الفريق مليء بالأسماء الكبيرة، لكنها في النهاية ستكون منافسة شريفة، وفي صالح الفريق بشكل عام لاستكمال مشوار البطولات والألقاب المحلية والإفريقية وإسعاد الجماهير في كل مكان.وأضاف «قفشة» أنه يعشق نجم الأهلي ومنتخب مصر الكابتن محمد أبو تريكة الذي يعتبره مثله الأعلى؛ ولذلك يتمنى ارتداء القميص «رقم 22» الذي كان يرتديه معشوق جماهير الأهلي.