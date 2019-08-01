صناع الخير: وزارة التضامن تعد المعاون الأول للجمعيات الأهلية

قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، مصطفى زمزم، إن وزارة التضامن الاجتماعي تحولت من دور الرقيب الى المعاون والمساعد الأول للمجتمع الأهلى.



وأوضح "زمزم"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الجمعيات تستطيع الآن عقد اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي لعرض كافة المشاكل الموجودة في تنفيذ المشروعات أو التنمية المستدامة أو عقد بروتوكول تعاون.



ونوه مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لها دور رئيسي مع الجمعيات الأهلية في القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة وهناك دور لوزارتي التخطيط والتنمية المحلية.