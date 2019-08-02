انتظرونى أول أيام العيد ..على ربيع ينشر صورة له من داخل المسرح

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".وعلق على ربيع على الصورة " قائلا" ورجعنا تاني مسرح مصر اول يوم العيد ان شاء الله انتظروني #علي_ربيع " .وحازت الصورة علي إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:دايما في انتظارك ــ اخييرآ بقا ــ بالتوافيق يا لولو ــ عظمه اقسم باللهيذكر أن آخر أعمال الفنان على ربيع، نجم مسرح مصر، المسلسل الكوميدى "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركه فى العمل الفنانة صابرين والفنان صلاح عبد الله والفنان كريم عفيفى