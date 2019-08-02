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أخبار البلد

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:17 ص
الاعلامية الكويتية
الاعلامية الكويتية فجر السعيد
قسم الأخبار
أكد فواز عثمان الأمير ابن شقيقة الإعلامية فجر السعيد، أنها غادرت ظهر أمس الخميس، الكويت متوجهة إلى العاصمة الإنجليزية لندن على متن طائرة طبية خاصة للعلاج من المرض الذي أصابها.

وأوضح الأمير، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن نقل خالته للعلاج في لندن تم بناء على تعليمات من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي أمر بعلاجها على نفقة الدولة.

يذكر أن حالة الإعلامية الكويتية فجر السعيد تدهورت بشدة عقب خضوعها لجراحة تعديل مسار في المعدة، بعد تلوث الجرح مما تسبب لها في حالة تسمم بالدم نقل على إثرها إلى مستشفى مبارك.

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