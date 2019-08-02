شاهد.. إطلالة سمية الخشاب بالتايجر

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلقت سمية على الصورة أسعد الله صباحكم بكل خير حبايب قلبي جمعة مباركة علي حبايبي ".



وظهرت سمية باطلالة جديدة حيث ارتديت بنطلون تيجر مما أثار إعجاب جمهورها .



من ناحية أخرى كرم مهرجان هرهورة المغربى الفنانة سمية الخشاب، يوم 23 يوليو الحالى، وظهرت هناك وهي ترقص محمولة فوق هودج محمول على الأعناق.



و تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت سمية الخشاب قد كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.