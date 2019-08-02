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فن

سوسن بدر: كنت خائفة جدا من دوري في "الرحايا"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على البرنامج الإذاعي أسرار النجوم، تقديم إنجي علي، على إذاعة نجوم f.m.

وقالت سوسن بدر، إن كل دور للفنان تحدي جديد يدخله، وعليه أن يخرج فيه كل طاقاته.

وأضافت سوسن بدر أن دورها في مسلسل "الرحايا" كان من أصعب أدوارها، مشيرة إلى أنها كانت خائفة لأن الشخصية مركبة وعنيفة وقاتلة ومجرمة.

وتابعت سوسن بدر أن دورها في مسلسل "طريقي" لم يكن شريرا ولكنها كانت أما قوية، وهي تفعل ما تفعله من أجل حماية ابنتها، لكنها ليست شخصية شريرة.

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