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فن

شاهد.. ناهد السباعي في البحر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
نشرت الفنانة ناهد السباعي جمهورها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " صور في البحر .

وعلقت عليها "السعادة تأتي في الأمواج".

يذكر أن آخر أعمال ناهد فيلم "جريمة الإيموبيليا"، من تأليف وإخراج خالد الحجر وتدور أحداثه حول وقوع جريمة قتل فى إطار مشوق.

الفيلم بطولة كل من ناهد السباعى، وهانى عادل، وطارق عبد العزيز، ودعاء طعيمة، ويوسف إسماعيل، ومنحة زيتون، ولطيفة فهمى، وحسن حرب، وياسمين الهوارى.

وشاركت ناهد السباعي مؤخرا في مسلسل "الزوجة 18" والذى عرض في شهر رمضان الماضي وشارك فى بطولته حسن الرداد وهيدي كرم وسلوى خطاب وشيماء سيف ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وكوكي وإيناس كامل.

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