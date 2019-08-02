ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-8-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، الموافق 2-8- 2019.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.

اليورو: بيع 18.50 جنيه، وشراء 18.39 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.45جنيه، وشراء 20.30جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.31 جنيه، وشراء 15.21 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 16.77 جنيه، وشراء 16.66جنيه.

