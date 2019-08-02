تحيا مصر يطلق نور حياة فى القليوبية.. أبرز ما نشرته صحف الجمعة .. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
الرئيس يستقبل كبير مستشاري ترامب
السيسي: العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية و ندعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
أخبار اليوم
التنمية المحلية: انتهاء منظومة إعادة تدوير المخلفات 2023
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المصري اليوم
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التنظيم و الإدارة يفتح باب التقديم للالتحاق بالتدريب الصيفي للطلاب
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد
الرئيس يستقبل كبير مستشاري ترامب
السيسي: العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية و ندعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
أخبار اليوم
التنمية المحلية: انتهاء منظومة إعادة تدوير المخلفات 2023
مبتدا
السفير السويسري: مصر هي أرض الفرص .. وتعاوننا معها متعدد الأوجه
المصري اليوم
تحيا مصر يطلق نور حياة فى القليوبية
بوابة الأهرام
التنظيم و الإدارة يفتح باب التقديم للالتحاق بالتدريب الصيفي للطلاب