تحيا مصر يطلق نور حياة فى القليوبية.. أبرز ما نشرته صحف الجمعة .. فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



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التنمية المحلية: انتهاء منظومة إعادة تدوير المخلفات 2023



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تحيا مصر يطلق نور حياة فى القليوبية



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التنظيم و الإدارة يفتح باب التقديم للالتحاق بالتدريب الصيفي للطلاب

