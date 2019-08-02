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تحيا مصر يطلق نور حياة فى القليوبية.. أبرز ما نشرته صحف الجمعة .. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:18 ص
صحف اليوم
صحف اليوم
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
الرئيس يستقبل كبير مستشاري ترامب
السيسي: العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية و ندعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

أخبار اليوم
التنمية المحلية: انتهاء منظومة إعادة تدوير المخلفات 2023

مبتدا
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المصري اليوم
تحيا مصر يطلق نور حياة فى القليوبية

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