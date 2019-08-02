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فن

قلتلها تسلملي يا أمي الغالية.. هكذا نعت إلهام شاهين والدة هالة صدقي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
سمر سعد
نعت الفنانة إلهام شاهين، والدة الفنانة هالة صدقى التى وافتها المنية مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني خلال الأيام الماضية من وعكة صحية.

وكتبت إلهام شاهين على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" "الأم الغاليه ميرى والدة هالة صدقى أختى وحبيبتى وصديقة عمرى وأجدع وأطيب إنسانة.. ربنا يصبرك يا هالة. ميرى هتوحشنا وأنا قلت لها تسلم لنا على فيفى أمى الغالية. الله يرحمهم هما الاتنين ويسكنهم فسيح جناته يا رب".

ومن المقرر أن تتلقى هالة صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلي، بالزمالك مساء اليوم الجمعة.

هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" مع عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

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