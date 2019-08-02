ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجرعة مخدرات زائدة.. وفاة حفيدة روبرت كينيدي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:58 ص
سورشا كينيدي (يمين)
سورشا كينيدي (يمين)
أحمد محرم
ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن سورشا كينيدي هيل، حفيدة المدعي العام الأمريكي السابق روبرت كينيدي، توفيت جراء تعاطي جرعة مخدرات زائدة في منزل عائلتها.

واغتيل روبرت كينيدي عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 1968 بعد قرابة 5 سنوات على اغتيال شقيقه جون أف. كينيدي بالرصاص في دالاس.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مقربين من العائلة أن مسعفي الطوارئ استُدعوا إلى مقر عائلة كينيدي في هيانيس بورت، ماساشوشتس، حيث كانت تقيم كينيدي هيل البالغة من العمر 22 عاما.

ونقلت سورشا كينيدي هيل إلى مستشفى مجاور وأُعلنت وفاتها، بحسب الصحيفة.

وقالت عائلة كينيدي في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية "قلوبنا محطمة لخسارة حبيبتنا سورشا". مضيفة "حياتها كانت مليئة بالأمل والوعد والحب".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أول أميرة بريطانية تتصدى للعبودية.. يوجيني تتحدى العائلة المالكة

نتائج مذهلة للوصفة.. ماسك التجاعيد والتفتيح قبل العيد

شاهد.. إبراهيم حسن وتيجانا ونقيب المهن التمثيلية أبرز الحضور في عزاء شقيقة فاروق جعفر

عضو نقابة البيطريين: 7 نصائح لتفادي اللدغ من ثعبان الطريشة

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

حالة طبية نادرة.. اقتلاع 500 سنة وناب من فم طفل.. فيديو وصور

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات العيد

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها