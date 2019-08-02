بجرعة مخدرات زائدة.. وفاة حفيدة روبرت كينيدي

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن سورشا كينيدي هيل، حفيدة المدعي العام الأمريكي السابق روبرت كينيدي، توفيت جراء تعاطي جرعة مخدرات زائدة في منزل عائلتها.



واغتيل روبرت كينيدي عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 1968 بعد قرابة 5 سنوات على اغتيال شقيقه جون أف. كينيدي بالرصاص في دالاس.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مقربين من العائلة أن مسعفي الطوارئ استُدعوا إلى مقر عائلة كينيدي في هيانيس بورت، ماساشوشتس، حيث كانت تقيم كينيدي هيل البالغة من العمر 22 عاما.



ونقلت سورشا كينيدي هيل إلى مستشفى مجاور وأُعلنت وفاتها، بحسب الصحيفة.



وقالت عائلة كينيدي في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية "قلوبنا محطمة لخسارة حبيبتنا سورشا". مضيفة "حياتها كانت مليئة بالأمل والوعد والحب".