تخصصات فريدة.. تعرف على مميزات برنامج الهندسة الإنشائية بجامعة حلوان

طرحت كلية الهندسة بالمطرية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برنامج الهندسة الإنشائية الذى يساهم فى إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيا وتقنيا لها القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.





وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلي أن البرنامج يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمي وتزويدهم بالمعارف والمهارات التطبيقية والاكاديمية، والمساهمة فى إعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة، كما يعمل على إكساب الطالب مهارات استخدام التقنيات الحديثة بما يواكب التقدم العلمي فى مجال الهندسة الإنشائية.





وأوضح الدكتور محمد فتوح عميد كلية هندسة المطرية أن البرنامج يهدف إلى أكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة علوم الادارة والاقتصاد وإدارة المخاطر و القانون وأخلاقيات المهنة، والتعاون مع المؤسسات التعليمية الأجنبية وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة.





ويتميز برنامج الهندسة الإنشائية بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية بجامعة شيربروك بكندا بناءً على بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان، كما يعقد البرنامج سنويًا عددًا من المسابقات العلمية طبقا لمعايير دولية لإنشاء النماذج الهندسية ما يكسب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار حيث التحق معظم خريجي البرنامج مباشرة بعدد من الجامعات والمؤسسات المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية في الداخل والخارج واثبتوا تميزًا وجداره.



