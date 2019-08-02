ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخصصات فريدة.. تعرف على مميزات برنامج الهندسة الإنشائية بجامعة حلوان

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
قســـم التعليــــــم
طرحت كلية الهندسة بالمطرية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برنامج الهندسة الإنشائية الذى يساهم فى إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيا وتقنيا لها القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلي أن البرنامج يعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمي وتزويدهم بالمعارف والمهارات التطبيقية والاكاديمية، والمساهمة فى إعداد خريج قادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة، كما يعمل على إكساب الطالب مهارات استخدام التقنيات الحديثة بما يواكب التقدم العلمي فى مجال الهندسة الإنشائية.

وأوضح الدكتور محمد فتوح عميد كلية هندسة المطرية أن البرنامج يهدف إلى أكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة علوم الادارة والاقتصاد وإدارة المخاطر و القانون وأخلاقيات المهنة، والتعاون مع المؤسسات التعليمية الأجنبية وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة.

ويتميز برنامج الهندسة الإنشائية بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية، ويتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية بجامعة شيربروك بكندا بناءً على بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان، كما يعقد البرنامج سنويًا عددًا من المسابقات العلمية طبقا لمعايير دولية لإنشاء النماذج الهندسية ما يكسب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار حيث التحق معظم خريجي البرنامج مباشرة بعدد من الجامعات والمؤسسات المتميزة في مجال الهندسة الإنشائية في الداخل والخارج واثبتوا تميزًا وجداره.

ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل فى جميع الشركات والمكاتب الاستشارية لتصميم وتنفيذ المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص، محليا وإقليميا ودوليا، بالاضافة الى تصميم وتنفيذ الكباري والانفاق وتدعيم المباني، والعمل فى إدارة المشروعات الهندسية وتشغيل وصيانة المنشآت، والعمل الأكاديمي في الجامعات ومراكز البحوث.

ترشيحاتنا

نشرة الأخبار.. انفجارات في تايلاند.. هجوم ضخم لتنظيم القاعدة.. مصري يسرق ويضرب زوجته بالكويت.. وطفلة تشنق نفسها

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

وليد سليمان يكشف كواليس جلسات مجلس الإدارة مع الفريق .. فيديو

سعد سمير عن انضمام تريزيجيه للدوري الإنجليزي: حقق أكبر أحلامه

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة مسجد الحسين بالقاهرة

إلغاء الولاية على المرأة.. سفيرة السعودية لدى أمريكا: صنعنا التاريخ

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بعد إجراء تحليل مخدرات..الحكومة تنفي تسريح 25% من العاملين بالدولة

واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع موسكو

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

عقاب إلهي .. لص يعلق في شباك كنيسة فيتلقى علقة ساخنة .. فيديو

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

الحكمة من عدم قص المضحي شعره أو أظافره.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها