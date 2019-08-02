رئيس الوفد الروسي لمباحثات "أستانا": نأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين السوريين في أغسطس الجاري

أعرب رئيس الوفد الروسي لمباحثات "أستانا"، مبعوث الرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرينتيف عن أمله في إغلاق مخيم الركبان للاجئين في سوريا في شهر أغسطس الجاري.



وقال لافرينتيف، خلال مؤتمر صحفي ، إنه بانتهاء الجولة الـ 13 من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخية ، اليوم الجمعة:" نأمل أن يكتمل انسحاب المدنيين من مخيم الركبان إلى أماكن الإقامة الدائمة في أغسطس الحالي بمساعدة الأمم المتحدة" ، معربا عن أمل بلاده بإغلاق مسألة هذا المخيم .



ورحب لافرينتيف بإعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار حول منطقة إدلب، مؤكدا أن هذا خطوة جيدة جاءت نتيجة للعمل ضمن صيغة أستانا وبادرة على حسن النية .



وأشار إلى أنه لا يزال من غير الممكن إقناع الدول الغربية والولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا، موضحا أن هذه الدول على العكس من ذلك تزيد من قواتها في الأراضي السورية. وفي ما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ، ألمح لافرينتيف إلى أنه لا توجد ظروف مناسبة لعودة اللاجئين بسبب مشاكل البنية التحتية في سوريا .