وزير الطاقة الروسي يستعرض مع نظيره السعودي تحضيرات زيارة بوتين للرياض

استعرض وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم /الجمعة/ مع نظيره السعودي خالد الفالح، في موسكو، تحضيرات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة إلى الرياض هذا العام .



وقال وزير الطاقة الروسي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن مهمتنا تتمثل في تنفيذ الأعمال التحضيرية للزيارة وتنسيق المواقف تجاه الملفات الرئيسية في التعاون الروسي السعودي، وإعداد الوثائق التي سيوقعها الجانبان خلال زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية".



وأشار نوفاك إلى أن زيارة العاهل السعودي التاريخية إلى روسيا في 2017 لعبت دورا حاسما في تطوير العلاقات بين البلدين، وأعطت زخما لتنميتها.



وشهدت العلاقات بين روسيا والسعودية خلال الأعوام الماضية تطورا ملحوظا، حيث أسس الجانبان صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مشتركة بين البلدين، كما اتفقا على زيادة التبادل التجاري الذي من المتوقع أن يتجاوز الـ10 مليارات دولار في العقد المقبل.