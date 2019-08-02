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ديني

تعارض وقت الصلاة مع المحاضرات.. هل يجوز تأخيرها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:57 م
دار الافتاء
دار الافتاء
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول " ماذا أفعل إذا تعارض وقت الصلاة مع وقت المحاضرات وهل تجب الصلاة في أول وقتها.

أجابت الدار عبر فحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان هناك داعٍ معتبر، ومن الدواعي المستحسنة ما ورد في واقعة السؤال من الالتزام بالجداول واللوائح لنظام المحاضرات.

وأضافت: أما إذا لم يكن هناك عذر فيجب المسارعة إلى أداء الصلاة في أول وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].

من ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، إن تكبيرات العيد تبدأ بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

وأوضحت الإفتاء، أن التَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة "الله أكبر" كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية؛ لأن حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئا من النقص.

وأضافت: أنه يشُرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند نحر البُدْن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد".

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